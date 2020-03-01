إيران.. شلل تام في قطاع الفنادق بسبب ”كورونا“

أعلن رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، محمد علي فرخ مهر، اليوم الأحد، أن 98% من فنادق البلاد فارغة، فيما بلغت النسبة في فنادق طهران 100%، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال فرخ مهر خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن ”98% من الفنادق في البلاد فارغة، وإن أصحابها باتوا متعطلين عن العمل في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران“.

وأضاف أنه ”في هذا العام على الرغم من الخصم الكبير الذي طبقناه، انخفض معدل الإشغال بنسبة 40%، لكن العديد من النقابات تكبدت خسائر، الأسبوع الماضي، بعد ما انتشر فيروس كورونا“.

وتابع المسؤول الإيراني أن“معدل الإشغال في فنادق طهران وصل إلى الصفر، بسبب تفشي فيروس كورونا، وأن أصحاب الفنادق قاموا بدفع رواتب للموظفين والعاملين لديهم لشهري فبراير ومارس الجاري، ونأمل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بحلول شهر أبريل“.

وتعاني إيران من شلل شبه تام في الحياة بسبب تفشي فيروس كورونا، واستغل بعض التجار هذ المشكلة من خلال رفع أسعار المواد الاستهلاكية بذريعة عدم قدرتهم على تأمين البضائع من باقي المحافظات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد كشفت في وقت سابق من، اليوم، عن ارتفاع معدلات الوفيات جراء الفيروس إلى 54 شخصًا وإصابة أكثر من 900 آخرين.