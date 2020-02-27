الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها التجارية إلى روما وبانكوك

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، إعادة التشغيل التجاري المعتاد بحسب جدول الرحلات المعلن، إلى روما في إيطاليا وبانكوك في تايلاند، مشيرة إلى أنها ستستأنف الرحلات إلى الجهتين، اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت الخطوط الكويتية في بيان، الخميس، إن استئناف الرحلات، جاء بالتنسيق مع لجنة الطوارئ التابعة لمجلس الوزراء الكويتي؛ لمواجهة فيروس كورونا.

والإثنين الماضي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وقف رحلاتها إلى إيطاليا وتايلاند؛ بسبب تفشي الفيروس في البلدين.

وفي وقت متأخر الأربعاء، قالت الخطوط الكويتية إنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا؛ لإجلاء المواطنين الكويتيين.

وذكرت الناقلة الوطنية، أن موعد مغادرتها مدينة ميلانو سيكون الساعة 2:25 مساء الخميس بتوقيت ميلانو، ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة 10:15 مساء بتوقيت الكويت.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا، جميعهم قدموا من إيران.

وارتفع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس ”كورونا“ في الصين، إلى 2746 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات حول العالم، بما فيها الصين، حتى يوم أمس الأربعاء 2804 حالات.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.