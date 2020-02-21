طيران الجزائر يعلن إنهاء إضراب المستخدمين في مطار بومدين واستئناف الرحلات الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للحكومة اليوم الجمعة، عن استئناف الرحلات الداخلية والخارجية من مطار هواري بومدين الدولي وإليه، بعد وقف إضراب مضيفي الطيران وأعوان الملاحة الجوية.

وكشف المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن ”الإضراب الذي شنه مستخدمو الملاحة التجارية منذ الإثنين الماضي، توقف وجرى استئناف كل الرحلات“.

يأتي ذلك بعد أيام من شل حركة الملاحة الجوية، ما دفع قوات الأمن الجزائري، أمس الخميس، إلى التدخل لتفريق مضيفي الطيران المحتجين في مطار هواري بومدين الدولي، تنفيذا لحكم قضائي يقضي ببطلان الإضراب.

وتسبب الإضراب العام في إلغاء وتأجيل رحلات جوية من وإلى مطارات محلية ودولية، ما أثار استياء المسافرين الذين اشتكوا من عرقلة مصالحهم بسبب احتجاج موظفي الملاحة الجوية على ظروف مهنية واجتماعية.

ويرفض نحو 1400 مضيف طيران وقف احتجاجهم، والعودة لمناصب عملهم ما لم تحقق مطالبهم، بحسب تصريحاتهم التي نقلها عنهم عضو النقابة وليد رقيق لغاية ”تطبيق بنود الاتفاقات ذات الطابع المالي الممضاة مع المدير العام“.

وطالب المحتجون بـ“التقسيم العادل من حيث البرامج الشهرية لكل مستخدم ملاحة“، ومطالب أخرى أبرزها رفع رواتب الموظفين والزيادة في المنح والعلاوات.