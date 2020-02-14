بعد توقف 7 سنوات.. عودة الرحلات الجوية الإسبانية إلى الأقصر أبريل المقبل‎

أعلن رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في منطقة الأقصر بصعيد مصر، محمد عثمان، عودة رحلات الخطوط الجوية من إسبانيا إلى الأقصر في نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بعد توقف دام 7 سنوات.

وقال عثمان، في بيان صحفي، إن ”مطار الأقصر سيبدأ استقبال رحلات الخطوط الجوية الإسبانية، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا، وذلك بعد جهود كثيفة من قبل القائمين على صناعة السياحة في مصر، والتي نجحت في تحويل وجهات السائحين من الوجهات الأوروبية لمصر“.

ولفت إلى أن ”المعالم السياحية الثقافية التي أنشئت حديثًا مثل المتحف المصري الكبير، تسببت في حل مشكلات عديدة مع بعض الدول التي أوقفت رحلاتها مع مصر مؤخرًا، وزادت من تدفقات السياحة الثقافية بشكل أكبر“.

جدير بالذكر أن الخطوط الإسبانية كانت قد أوقفت رحلاتها إلى القاهرة خلال عام 2013، بعدما وصلت آخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة يوم 24 آذار/مارس، وكان على متنها 153 راكبًا.

يشار إلى أن بعض خطوط الطيران الدولية كانت قد استأنفت رحلاتها إلى القاهرة خلال العام المنصرم، وعلى رأسها بريطانيا وروسيا.