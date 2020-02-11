إيران تستأنف إرسال مواطنيها براً إلى العراق

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، عن استئناف إرسال الزوار الإيرانيين لزيارة المراقد الشيعية في العراق برًّا، بدءاً من يوم السبت المقبل.

وقال رشيديان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”اعتبارًا من السبت المقبل 15 من فبراير الجاري، ستبدأ عمليات إرسال أول قافلة للزوار الإيرانيين إلى العراق عبر أحد المنافذ الحدودية“.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي، أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن الشركات المركزية لخدمات الزيارة في عموم البلاد، قررت إيقاف إرسال الزوار الإيرانيين لزيارة المراقد الشيعية في العراق برًّا، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية ضد الطبقة السياسية الحاكمة ببغداد.

وأغلقت السلطات الإيرانية في ذروة الاحتجاجات في العراق منفذي شلامجة ومهران وجذابة عدة مرات، فيما أبقت المنافذ مفتوحة أمام الحركة التجارية بين البلدين.