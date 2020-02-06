الكشف عن أسباب تحطم طائرة ”طيران الإمارات“ في 2016

قال محققون، اليوم الخميس، إن قائدي طائرة الركاب التابعة لشركة طيران الإمارات، والتي تحطمت في 2016 لدى محاولتها العدول عن الهبوط في دبي، لم يلاحظا أن إعدادات محركات الطائرة ”بوينغ 777“ كانت منخفضة للغاية.

وجرى إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى لكن رجل إطفاء لقي مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة من طراز بوينج ”777-300″، في رحلة قادمة من الهند، بعد أن انزلقت على مدرج مطار دبي على بطنها في أغسطس 2016.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن الطيارين حاولا التخلي عن عملية الهبوط بعدما كانت الإطارات الرئيسية قد لامست الأرض بالفعل، وهو ما منع الاستفادة من قوة المحرك الكاملة.

وأوصت الهيئة ”طيران الإمارات“ بتعزيز تدريب طياريها على مثل تلك المواقف، كما أوصت ”بوينغ“ بتعزيز نظام تنبيه الطاقم وكتيب الإرشادات للتعامل معها.