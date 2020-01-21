كوريا الشمالية تعلق دخول السائحين الأجانب مؤقتا خوفا من فيروس كورونا الجديد

قالت شركة سياحة صينية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ستفرض حظرا مؤقتا على دخول السائحين الأجانب؛ بسبب انتشار سلالة جديدة مميتة من فيروس كورونا في الصين.

ويأتي معظم السائحين الأجانب لكوريا الشمالية من الصين، الداعم الرئيسي لبيونغ يانغ.

وقالت شركة يونغ بايونير تورز، وهي شركة لسياحة المغامرات مقرها الصين، في بيان: إن كوريا الشمالية ستغلق اعتبارا من غد الأربعاء وبشكل مؤقت حدودها أمام جميع السائحين الأجانب؛ كإجراء احترازي ضد الفيروس الذي انتشر بسرعة من مدينة ووهان الصينية.

وقالت روان بيرد، من يونغ بايونير تورز، لرويترز: ”تأكدت من أن كوريا الشمالية ستعلق مؤقتا دخول جميع السائحين الأجانب لها إلى أن تستشعر أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تحت السيطرة“.

وأفاد بيان الشركة بأن مزيدا من التفاصيل سيؤكدها شركاؤها في كوريا الشمالية لاحقا.

وقال مدير في شركة سياحة أخرى اتصلت به رويترز إنه جرى إبلاغهم أيضا بهذه الخطوة، لكن لم يتضح بعد من سيتأثر بهذه السياسة، متوقعا إعلان قدر أكبر من التفاصيل يوم الأربعاء.

وتتزايد مخاوف بشأن الفيروس، الذي يمكن أن ينتقل بين البشر عن طريق المخالطة، لا سيما مع سفر ملايين الآسيويين في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 291، يوم الإثنين.