إلغاء العديد من الرحلات المتجهة إلى إيران على خلفية حادثة الطائرة الأوكرانية

أكد رئيس جمعية أصحاب الفنادق في إيران، جمشيد حمزة زاده، الأحد، إلغاء الكثير من الرحلات السياحية الأوروبية والأمريكية والآسيوية المتجهة إلى إيران؛ على خلفية إسقاط قوات الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، في الثامن من يناير الجاري.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن جمشيد حمزة زاده، أن إسقاط الطائرة الأوكرانية أدى إلى انخفاض عدد السياح الأجانب إلى إيران بشكل حاد، مبينا أن الرحلات القادمة من الولايات المتحدة وكندا تحديدا ألغيت 100%.

وأوضح أن ”الرحلات السياحية القادمة من أستراليا وأوقيانوسيا تم إلغاؤها بنسبة 80%، فيما كانت نسبة الرحلات القادمة من الدول الأوروبية التي ألغيت 60%، وأيضا ألغيت الرحلات القادمة من آسيا بنسبة 60%“.

ورجح رئيس جمعية أصحاب الفنادق في إيران، أن يتم استمرار إلغاء الرحلات السياحية المتوجهة إلى إيران حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل.

من جانبه، قال حسن سيادتان، رئيس جمعية الفنادق بمحافظة فارس جنوب إيران، وهي من المدن السياحية، إن مقاطعة شركات الطيران الأجنبية للأجواء الإيرانية أثرت على صناعة السياحة.

وأوضح حسن سيادتان لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، أن السياح الأجانب الذين حجزوا فنادق في محافظة فارس من 29 مارس وحتى منتصف أبريل 2020، قاموا بإلغاء الحجوزات، مضيفا: ”جميع الفنادق في محافظة فارس في حالة إفلاس“.

وكانت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، اعترفت في 11 يناير الجاري، بأنها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي إلى العاصمة كييف.