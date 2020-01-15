350 مليون دولار خسائر إيران بسبب مغادرة الطائرات الأجنبية لأجوائها

قدرت وكالة ”أنباء إيلنا“ العمالية الإيرانية، اليوم الأربعاء، خسائر الحكومة بنحو 350 مليون دولار سنويًا في حال واصلت شركات الطيران الأجنبية الاستغناء عن الأجواء الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن“متوسط العائد لكل رحلة من السماء الإيرانية لا يقل عن 800 دولار، ونحو 950-1000 رحلة تمر عبر السماء الإيرانية على أساس يومي، ويتراوح الحد الأدنى لدخل طهران من الرحلات الجوية عبر البلاد بين 300 و 350 مليون دولار في السنة“.

وأعلن عدد من شركات الطيران الأجنبية رسميًا عن رحيلها من المجال الجوي الإيراني عقب إصدار بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، السبت الماضي، بإسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بصاروخ بسبب خطأ بشري.

وأشارت الوكالة إلى أنه ”على الرغم من أن التكاليف البشرية والنفسية لهذا الخطأ البشري لا يمكن تقديرها وتعويضها، إلا أنه لا يمكن تجاهل تكاليفها الاقتصادية“، مضيفة أنه ”في ظل العقوبات المصرفية ومنع وصول إيرادات مبيعات النفط، فإن عملية الدخول مثل الرحلات الجوية التي تعبر سماء إيران يمكن أن تفتح أيضًا عقدة اقتصادنا، حيث أكدت وزارة النقل الإيرانية أن عائدات استخدام الأجواء والمطارات الإيرانية للطائرات الأجنبية كانت عاملًا في سد النقص الحاصل في العجز الحاصل في موازنة وزارة النقل“.

وقال المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية سياوش أمير مكري:“بعد تحطم طائرة أوكرانية في مطار الخميني بسبب الهجوم الصاروخي، نرى أن سماء بلدنا قد شهدت انخفاضًا بعبور الرحلات الجوية الأجنبية، وفي هذه الأيام، في الوقت الذي انخفضت فيه رحلات الترانزيت إلى الحد الأدنى، حققنا أعلى إيرادات على مدار الأعوام الأربعة الماضية“، مضيفًا:“حيث يبلغ حجم إيراداتنا السنوية حوالي 1800 مليار تومان من عبور الطائرات الأجنبية“.

ويرى خبراء الطيران الإيراني أن ”الخطوط الجوية الأجنبية ستلجأ إلى استخدام طرق أخرى، مثل: العراق، وأفغانستان، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، بدلًا من الأجواء الإيرانية“.