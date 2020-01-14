الإمارات تمكن الزوار والسياح من تجديد التأشيرة دون مغادرتها

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات عن تسهيلات جديدة للزائرين والسياح، إذ صدر قرار بمنح الزائرين إذن زيارة جديدا بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة بإذن الدخول للزيارة أو السياحة المتعاقبة 6 أشهر، وفقا للضوابط المتبعة.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان الزائرين والسائحين استخدام التطبيق الذكي الخاص بها للتجديد، لافتة إلى أن تطبيقها يقدم خدماتها الكاملة التي توفر ما يناسب المستخدم لتقديم الطلبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين لإكمال تقديم الطلبات.

وتسعى الإمارات لتعزيز مكانتها في السياحة، إذ يقدر دخل القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027، لترفع مساهمة هذا القطاع إلى 234.2 مليار درهم.