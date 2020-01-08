”فلاي دبي“ و“طيران الإمارات“ تلغيان رحلاتهما إلى بغداد

أعلنت شركة ”فلاي دبي“ للطيران في دبي الإماراتية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلة إلى بغداد هذا اليوم وتسيير رحلات إلى البصرة والنجف.

بدورها، أعلنت كذلك شركة ”طيران الإمارات“ عن إلغاء رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي اليوم الأربعاء، مرجعة ذلك لـ ”أسباب تشغيلية“.

وقالت الشركة في بيان لها: “ نحن نراقب التطورات عن كثب وعلى اتصال وثيق بالسلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بعملياتنا، وسوف نتخذ مزيدا من التعديلات التشغيلية إذا دعت الحاجة. وكما هو دأبنا على الدوام، فإن سلامة ركابنا وأفراد أطقم رحلاتنا وطائراتنا، هي الأولوية القصوى على الإطلاق“.

يأتي ذلك بعد هجوم إيراني نفذته قوات الحرس الثوري، استهدف قاعدة أمريكية بنحو 15 صاروخا باليستيا، فيما قالت إيران إنه انتقام لاغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في العراق الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران، عقب الهجوم.