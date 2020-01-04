صحيفة: مدير بشركة طيران تركية أبلغ السلطات بمساعدته في تهريب كارلوس غصن تحت التهديد‎

ذكرت صحيفة حريت اليوم السبت، أن مديرا في شركة (إم.إن.جي) التركية للطيران أبلغ السلطات بأنه ساعد دون علم في عملية هروب رئيس نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان بعد تعرضه لتهديد من أحد معارفه السابقين.

واعتقلت السلطات التركية خمسة أشخاص مشتبهًا بهم منهم مدير عمليات شركة (إم.إن.جي) أوقان قوزيمن بتهم تهريب مهاجر ضمن تحقيق في توقف غصن في تركيا قبل سفره إلى لبنان.

وذكرت صحيفة حريت أن قوزيمن أبلغ السلطات بأن أحد معارفه السابقين من بيروت طلب مساعدته في شأن ”ذي أهمية دولية“ وهدده بتعرض أسرته للأذى إذا رفض مساعدته.

ولم تذكر الصحيفة اسم الشخص الذي هدد المدير.

وقال قوزيمن في إفادته للسلطات: ”أصبت بالهلع.. أخذت رجلا من طائرة ووضعته على متن طائرة أخرى في المطار.. لم أكن أعلم من هو هذا الرجل“.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه الإفادة حتى الآن، كما لم يتسن التواصل مع مسؤولين في (إم.إن.جي) أو مكتب الادعاء للتعليق، فيما رفض أحد محاميي قوزمين التعليق حاليا.