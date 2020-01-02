السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا و“الشنغن“

أعلنت السعودية، الخميس، أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوربية (الشينغن) الدخول للمملكة بعد الحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى فقط.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية.

وقال المصدر إن ”الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ولا تشملهم التأشيرة الإلكترونية“.

واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنغن، قبل دخوله إلى المملكة.

وكانت السعودية قد أعلنت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، من بينها 38 دولة أوروبية.