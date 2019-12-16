موردو ”بوينغ“ يستعدون لتعليق مؤقت لإنتاج طائرات 737 ماكس‎

استعد الموردون لشركة بوينغ وعملاؤها وممولوها اليوم الاثنين؛ لتعليق محتمل لإنتاج الطائرة 737 ماكس للمرة الأولى في أكثر من عشرين عامًا، إذ يبدو أن وقف تحليق الطائرة الأكثر مبيعًا سيستمر لفترة غير قصيرة في العام الجديد.

وقال موردان لرويترز؛ إن من المرجح أن بوينغ ستوقف تجميع الطائرة، بيد أنه قد يُطلب من بعض الموردين مواصلة الإنتاج لتقليل الاضطراب.

ويجتمع مجلس إدارة بوينغ اليوم في شيكاغو لليوم الثاني لدراسة قرارات تتعلق بالإنتاج، ومن المتوقع صدور إعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال شخص اطلع على الأمر يوم الأحد؛ إن بوينغ تدرس ما إذا كانت ستخفض أو ستعلق إنتاج طرازها 737 ماكس الموقوف تحليقه بعد أن قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الأسبوع الماضي، إنها لن توافق على عودة الطائرة إلى الخدمة قبل 2020.

وتحليق طائرة بوينغ الأكثر مبيعًا موقوف منذ مارس آذار بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 346 شخصًا، وهو ما كلف شركة صناعة الطائرات أكثر من تسعة مليارات دولار حتى الآن.

ويقول محللون؛ إن وقفًا لإنتاج ماكس سيتسبب على الأرجح في تكاليف إضافية كبيرة لبوينغ وكذلك مورديها الرئيسيين الذين نجوا من الضرر المالي في ظل استمرارهم في بيع قطع غيار للطائرة بمعدل يصل إلى 52 وحدة شهريًا، حتى بعد أن خفضت شركة صناعة الطائرات إنتاجها إلى 42 شهريًا.

وقال الشخص الذي جرى اطلاعه على الأمر لرويترز؛ إن وقفًا مؤقتًا هو أكثر ترجيحًا من خفض آخر، لكن من المحتمل أن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن يكون بالإمكان تعليق الإنتاج.