بريطانيا تختار شركة ”بيرسون“ لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية لطالبي تأشيرة العمل أو الإقامة

أرست بريطانيا عقدًا لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول بغرض العمل أو الإقامة، على شركة ”بيرسون“ للخدمات التعليمية، وذلك في واحد من أوائل القرارات الحكومية، منذ انتخاب حكومة بريطانية جديدة قبل 4 أيام.

وبذلك تقتدي بريطانيا بأستراليا في الاستعانة بشركة ”بيرسون“ لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية لمن يحتاجون لإبداء قدراتهم اللغوية من أجل الحصول على التأشيرة للعمل أو للإقامة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة يوم الجمعة، بعد أن وعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقليص الهجرة إلى البلاد باستخدام نظام للهجرة مبني على تسجيل النقاط على غرار النظام الساري في أستراليا.

واليوم الإثنين، قالت ”بيرسون“، الشركة الناشرة لكتب تعليمية، والتي تقدم أيضًا أدوات تعليمية واختبارات عبر الإنترنت، إنها حصلت على عقد من وزارة الداخلية البريطانية لتنظيم اختبارات اللغة بوسائل رقمية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بدءًا من العام 2020.

ويشمل الاتفاق من يحتاجون لإثبات قدراتهم في اللغة للمتقدمين للحصول على تأشيرة من أجل العمل أو الإقامة، وكذلك للمتقدمين بطلبات لأسباب أسرية أو للاستقرار أو للحصول على الجنسية.

وقالت بيرسون؛ إن العقد الذي فازت به من أستراليا، ساهم في زيادة إيراداتها من نشاط الاختبارات اللغوية بنسبة 450% إلى 77 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) خلال 3 سنوات حتى 2018.

وفي بريطانيا ستصبح بيرسون واحدة من 4 شركات معتمدة تتولى تنظيم الاختبارات اللغوية.