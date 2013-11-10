صور.. نيكول سابا تشارك في تنشيط السياحة المصرية

شاركت النجمة نيكول سابا، في أول ظهور لها بعد إنجابها، في أول أيام مهرجان تنشيط السياحة الذي نظمته جمعية "روتاري" من أجل تنشيط السياحة بمصر، لتكون إطلالتها ذات شأنين الأول افتتاحها لفعاليات المهرجان، والثاني أول ظهور علني لها بعد إنجابها طفلتها "نيكول".

وفاجأت نيكول الجمهور برشاقة قوامها عند ظهورها على مسرح "بورت غارب" في مرسي علم، حيث تألقت بفستان أسود وأبيض قصير أظهر جاذبيتها.

وجاءت مشاركة نيكول المهرجان في هذا التوقيت بعد أن قطعت إجازة أمومتها حرصاً منها على دعم وتنشيط السياحة في مصر، البلد الذي طالما احتضن العديد من الفنانين العرب وهي بينهم.

وعلّقت سابا على صفحتها بـ " تويتر" لمن استغربوا دعمها لمصر دون سواها وقالت حاسمة الموضوع: "نحن الفنانون دائماً جاهزون لدعم أي بلد عربي بدون أفضلية، وهذا واجب علينا لأننا كلنا واحد، وهذا الأمر أوضحه لمن يسأل لماذا مصر وليس لبنان أو أي بلد آخر، أرد عليه: اليوم مصر وغداً أي بلد آخر، وبعده بلد ثالث إلى آخر القائمة، فلا داعي للعنصرية أو التشكيك بالنوايا".

وخلال السهرة أدت نيكول باقة من أجمل أغنياتها التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب وشاركها بأدائها.