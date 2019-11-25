بينها الإمارات.. أفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2020‎

فازت شركة طيران نيوزيلندا كأفضل شركة طيران في العالم لعام 2020، وفقًا لتصنيف، AirlineRatings. com، الموقع الإلكتروني الوحيد لتصنيف المنتجات والسلامة في العالم، عبر 12 من المعايير الرئيسة، مثل الأسطول، استعراض الركاب والربحية وتقييم الاستثمار، ومنتجات تقنية المعلومات، والعلاقات بين الموظفين، وغيرها.

وجاء تكريم Air New Zealand للمرة السادسة على أدائها الرائد، والابتكارات التي حصلت على جوائز متعددة، والسلامة التشغيلية، والقيادة البيئية، وتحفيز موظفيها. هذه العوامل قد أكسبت شركة الطيران الريادة الواضحة في الصناعة.

وتخطت طيران نيوزيلندا شركة الطيران كيوي بالخطوط الجوية السنغافورية، الفائزة في العام الماضي، من الصدارة بسبب ابتكارات الطيران والقيادة البيئية ودوافع الموظفين.

ولكن على الرغم من خسارتها المركز الأول، احتلت الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الثانية بعد ضم إيرباص A350 و787-10 الجديدة على مدار العامين الماضيين، إلى جانب A380s التي تم تجديدها.

وحصلت شركة All Nippon Airlines اليابانية على المركز الثالث، وقد احتلت شركة كانتاس مرتبة متقدمة من بين الخمسة الأوائل، بعد الإشادة بأدائها المالي، والصالة والخدمات المحلية.

وقال رئيس تحرير تصنيفات شركات الطيران، جيفري توماس: ”في تحليلنا، جاءت الخطوط الجوية النيوزيلندية في المرتبة الأولى في معظم معايير التدقيق لدينا، بأداء رائع لعام 2020، إن التزام طيران نيوزيلندا بالتميز في جميع جوانب أعمالها يبدأ من أعلى مع حوكمة متميزة وواحد من أفضل الفرق التنفيذية في مجال الطيران وصولًا إلى القوى العاملة التي تقدم باستمرار إستراتيجية الشركة ووعد العملاء“.

وبالإضافة إلى تسمية أفضل 20 شركة طيران في العالم، يقدم AirlineRatings. com أيضًا جوائز منفصلة عبر 13 فئة.

وحصلت الخطوط الجوية السنغافورية على جائزة Best First Class لمنتجها الخاص بالأجنحة، الموجود في الجزء العلوي من الطابق العلوي في Airbus A380s في شركة الطيران، وهي مصممة لتشعر وكأنك بغرفة فندقية صغيرة.

فيما ذهبت أفضل الجوائز وأفضل درجة رجال أعمال إلى الخطوط الجوية القطرية بفضل Qsuites.

وفازت شركة كانتاس الأسترالية بجائزتين: أفضل خدمة خطوط جوية محلية وأفضل صالات.

أما فيرجن أستراليا فقد فازت بجائزة ”أفضل اقتصاد“ عن ”مقصورة واسعة للغاية تميزها عن العديد من شركات الطيران“، بالإضافة إلى أفضل طاقم طيران، وتم منح جائزة أفضل رحلات الترفيه إلى طيران الإمارات، بينما ذهبت جائزة أفضل شركة طيران محسنة إلى سيبو باسيفيك.

وحصلت VietJet على جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للعام الثالث على التوالي.

كما مُنحت الجوائز لأفضل شركات الطيران طويلة المدى وأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط / إفريقيا وآسيا.

وفيما يلي أفضل 20 شركة طيران لعام 2020

طيران نيوزيلندا

خطوط الطيران السنغافورية

جميع الخطوط الجوية نيبون

كانتاس

كاثي باسيفيك

طيران الإمارات

فيرجين أتلانتيك

الهواء إيفا

الخطوط الجوية القطرية

فيرجن أستراليا

لوفتهانزا

الفنلندية

الخطوط الجوية اليابانية

KLM

الخطوط الجوية الكورية

خطوط هاواي الجوية

الخطوط الجوية البريطانية

خطوط ألاسكا الجوية

خطوط دلتا الجوية

طيران الاتحاد

أفضل الخطوط الجوية للمسافات الطويلة

خطوط دلتا الجوية (الأمريكيتان)

لوفتهانزا (أوروبا)

طيران الإمارات (الشرق الأوسط / أفريقيا)

طيران كاثي باسيفيك (آسيا)

أفضل خطوط الطيران منخفضة التكلفة

جيت بلو (الأمريكيتان)

ويز (أوروبا)

طيران آسيا / طيران آسيا X (آسيا / المحيط الهادئ)

العربية للطيران (الشرق الأوسط / أفريقيا)