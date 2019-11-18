رئيس طيران الإمارات يحذّر من نصف ثانٍ ”صعب“

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قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم؛ رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الإثنين، إن الشركة المملوكة لحكومة دبي ستواجه نصفًا ثانيًا صعبًا من سنتها المالية. وأضاف ”توجد رياح معاكسة، تتغير طول الوقت… هذا العام كان صعبًا.. سيكون صعبًا“.