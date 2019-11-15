النرويج تبني مجسمًا ضخمًا لرؤية الحيتان المهاجرة من اليابسة

دشنت النرويج نقطة جذب سياحية جديدة، في جزيرة أنضيا، حيث ستسمح للزوّار برؤية الحيتان المهاجرة عن قرب ومن اليابسة، بدلًا من مشاهدتها من أماكن بعيدة ومرتفعة.

وقالت موسوعة لونلي بلانيت العالمية والتي تُعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم ”إن شركة (دورتي ماندروب) الهولندية للهندسة المعمارية، فازت في منافسة على إنشاء نقطة الجذب السياحية النرويجية، حيث ستصمم قبالة ساحل أنضيا، هيكلًا ضخمًا على شكل قوس أطلقت عليه اسم (الحوت)، وستغطيه بالحجارة، وسيضم في داخله مساحات للعرض ومقهى ومتجرًا“.

وشرح بور بورغلاند، الرئيس التنفيذي للمشروع، أن مبنى ”الحوت“ من المقرر افتتاحه في عام 2022، وسيطل على ساحل الجزيرة الصخري، ويوفر إطلالة لا متناهية نحو الشمال الأطلسي، ليبدو وكأنه امتداد طبيعي للمناظر الطبيعية.

وتعد جزيرة أنضيا في النرويج نقطة جذب سياحية، حيث يتوافد عليها نحو 5000 زائر سنويًا من جميع أنحاء العالم، لمشاهدة الحيتان المهاجرة قبالة سواحلها، وذلك وفقًا لموقع برايان كيلي الأمريكي لأخبار السياحة السفر.