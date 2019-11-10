أطول منطاد في العالم يتحول إلى فندق 5 نجوم (صور)

كشفت شركة سويدية عن منطاد فاخر صُمم لنقل المليونيرات المغامرين إلى القطب الشمالي في رحلة توفر لهم أعلى مستوى من الترف، رغم السعر الباهظ قليلاً للرحلة.

ويتم بناء المنطاد العملاق المسمى ”إير لاندر 10″، والمستخدم لهذه الرحلة التي تبلغ مدتها 36 ساعة في مدينة ”بيدفوردشير“ في المملكة المتحدة، وهو يعتبر الأطول في العالم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تصدر هذا المنطاد عناوين الصحف في عام 2017، عندما انهار النموذج الأولي منه، ويبلغ طول كابينة ”إير لاندر 10“ 92 مترًا، ومن المقرر أن يتم تزيينه بديكور يليق بفندق 5 نجوم متنقل مع نوافذ بانورامية وكبائن واسعة.

ومن المقرر أن يقلع المنطاد من مدينة ”لونجييربين“ في ”أرخبيل سفالبارد“ النرويجي، لينقل الركاب إلى القطب الشمالي، لقضاء رحلة مدتها يوم ونصف على سهول القطب الشمالي، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية في عام 2023.

وقال كارل أوسكار لاواكزيك، الرئيس التنفيذي ومؤسسة ”أوشن سكاي“ السويدية: ”إن الرحلة إلى القطب الشمالي هي للمسافر الذي يريد اختبار القطب الشمالي بطريقة فريدة، ويسهم في الوقت نفسه في تطوير السفر المستدام“.

وأضاف: ”بعد الهبوط، سيخوض المسافرون رحلة مدتها يوم ونصف على سهول القطب الشمالي، والتي ستكون تحت إرشاد خبير القطب الشمالي الشهير والناشط المناخي ”روبرت سوان“.

وشرح لاواكزيك: ”هذا مسعى تاريخي، فلم يسبق أن هبط منطاد على القطب الشمالي، فقد سبق وحلق المستكشف النرويجي روال أموندسن من سفالبارد فوق القطب الشمالي في عام 1926، باستخدام منطاد نورغ، وهي نفس المهمة التي نسعى لأدائها ولكننا سنهبط على القطب الشمالي حتى يستمتع الركاب بالطبيعة الخلابة في القطب الشمالي بهدوء وراحة في المنطاد المتطور“.

وستستغرق الرحلة 36 ساعة ذهابًا وإيابًا، بما في ذلك 6 ساعات على الأرض وتناول الغداء في الثلج.

ويعتبر المنطاد الحديث من النوع الهجين، حيث يستخدم الرفع الطافي من الهيليوم والدفع الهوائي، حيث يتحرك نحو الأمام بواسطة 4 محركات، ويمكن أن يحلق بشكل مستمر لعدة أيام بسرعة قصوى تبلغ 92 ميلًا في الساعة.

وتتسع المقصورة لـ 16 راكبًا، ولا يختلف ضغط المقصورة عن الطبيعي، مما يسمح للركاب بفتح النوافذ، كما سيستمتع الركاب الذين سيدفعون 60 ألف دولار مقابل الرحلة، بوجبات مستوحاة من القطب الشمالي ومعدة من قِبل طاهٍ متميز.