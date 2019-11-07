أرباح طيران الإمارات نصف السنوية تتضاعف

المصدر: أ ف ب

زادت أرباح ”طيران الإمارات“ نصف السنوية بمعدل 3 أضعاف تقريبًا، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت شهدت تراجعًا كبيرًا، بحسب ما أفادت المجموعة الإماراتية في، بيان اليوم الخميس.

وبلغت الأرباح خلال الفترة الممتدة بين بداية السنة المالية في نيسان/أبريل، ونهاية أيلول/سبتمبر 235 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 282 بالمئة عن السنة الماضية حين بلغت 62 مليون دولار فقط.

وازدادت الأرباح بفضل انخفاض أسعار الوقود بشكل خاص، بحسب المجموعة، كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 بالمئة.

وذكرت المجموعة كذلك أن ”جاذبية دبي“، التي تستقبل نحو 16 مليون سائح سنويًا لا تزال قوية، حيث سجّلت أعداد الركاب الذين نقلتهم شركة ”طيران الإمارات“ إلى مركزها في دبي نموًا بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

و“طيران الإمارات“ أحد أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وإيرباص ”ايه-380“.