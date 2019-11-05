قرار بريطاني جديد بشأن الرحلات الجوية إلى مصر

كشفت وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، عن إطلاق شركة ”إيزي جيت“ البريطانية للسفر، رحلاتها إلى مصر للمرة الأولى في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن تلك الرحلات ستقصد المنتجعات السياحية المفضلة للبريطانيين في الغردقة وشرم الشيخ.

وأضافت الوزيرة المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”الحياة اليوم“، أن صناعة السياحة في مصر اعتمدت على خطة استباقية، تستند على شراكات دولية بالتعاون مع مؤسسات عالمية.

ولفتت المشاط، إلى أن قطاع السياحة في مصر يمثل 15% من الناتج المحلي للاقتصاد، منوّهة بأن مصر تدخل مرحلة جديدة في مزج السياحة الثقافية والشاطئية سويًا، اعتمادًا على افتتاح المتحف المصري الكبير، ووجود مطار سفنكس، لتسهيل زيارة السائحين للمتحف.

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، وموردًا رئيسًا للعملة الصعبة.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، إذ أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرًا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء، لكنها أعادت الرحلات البريطانية منذ بضعة أسابيع، وسط جهود لعودة الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة.