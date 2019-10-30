طريقة جديدة تمنع طابور انتظار الصعود للطائرات في الرحلات الجوية‎

وضعت شركة ”إيزي جيت“ تجربةً فريدةً من نوعها، يمكنها جعل قائمة انتظار المسافرين وحشرهم في مساحة ضيقة من مَدْرَج المطار أو جسر الركاب للوصول لباب الطائرة، ومن ثم الوقوف في ممر الطائرة الضيق وراء شخص ما ينظم أمتعته الشخصية، شيئًا من الماضي.

وتعاونت ”إيزي جيت“ مع مطار لندن ”جاتويك“؛ لتقليل الوقت غير المتوقع في صعود الركاب على متن الطائرة، بحيث يكون بطريقة أكثر سرعةً وسهولة، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية.

وبدلًا من صعود الركاب في وقت واحد، ستعمل التجربة على فصلهم وفقًا لمواقع مقاعدهم: ”إلى الأمام والخلف، وبجوار النافذة، أو المقاعد الوسطى أو الممر“.

وتختبر ”إيزي جيت“ مجموعةً من التجارب للتوصل للطريقة المُثلى لصعود الركاب، من بينها: ”وضع أولوية الصعود للأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة خاصة، أو حسب رقم المقاعد“.

وأظهرت النتائج الأولية في حال نجاح هذه التجارب، أنه يمكنها التقليل بنسبة 10% من المدة الزمنية المستغرقة في صعود الركاب على متن الطائرات في الرحلات الجوية.