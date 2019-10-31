بلا أي مقومات.. فندق بدائي يخلصك من ضغط الحياة (صور)‎

بعد انتشار الضغط والتوتر العصبي الناتج عن مشكلات وصعوبات الحياه والعمل، ظهرت فكرة فنادق توفر لنزلائها الاستمتاع بالطبيعة والتخلص من تأثيرات الروتين والحياة العملية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن فندق Birdhouse في جزيرة ”بالاوان“ في الفلبين منتجع وفندق فاخر فريد من نوعه مقام على ركائز من خشب البامبو، ويتكون من خيام فاخرة ومطعم يعمل طوال اليوم واستوديو لممارسة اليوغا على السطح الذي يطل على الغابة الفلبينية ومياه شاطئ ”باكويتباي“ الفيروزية.

ولا يمكن الوصول إلى هذا الفندق إلا بصعود مدرج خشبي شديد الانحدار، وتحتوي كل خيمة في الفندق على سرير كبير واثنين صغيرين وحمام خاص ونافذة تطل على البحر والنجوم.تبدأ الأسعار من 350 دولارًا في الليلة الواحدة والحد الأدنى للإقامة هو ليلتان والجدير ذكره أن الفندق محجوز بالكامل لشهر يناير لعام 2020.

ويحتوي الفندق على ناد لليوغا في أعلى الفندق في الهواء الطلق مليء بالمقاعد المعلقة والأرجوحات المطلة على الشاطئ وتبدأ دروس اليوغا في الخامسة مساءً خلال غروب الشمس وهي متاحة للضيوف والنزلاء.

ويوجد أسفل استوديو اليوغا مطعم يقدم أطباقًا مختلفة من المأكولات الفلبينية التقليدية والأطباق الغربية لوجبات الإفطار والغداء والعشاء،.

هذا الفندق لا يتوافر بداخله خدمة الإنترنت أو الواي فاي أو أي مظهر من مظاهر الحياه الحديثة، ويستخدم مصادر محدودة من الكهرباء ولكن أغلب أوقات اليوم لا توجد كهرباء ولا مياه ساخنة فالمياه الباردة هي المتاحة طوال الوقت.

ولا تحتوي الخيام على مكيف للهواء، ولكنها مجهزة تجهيزًا كاملاً بشبكات للحماية من لدغات البعوض، وتتوافر زجاجات مياه مجانية.

وحصل هذا الفندق على تصنيف مميز من فنادق الخمسة نجوم على تطبيق TripAdvisor إذ يصفه المُقيّمون بأنه تجربة سحرية لمرة واحدة في العمر.