السعودية والإمارات تقتربان من إصدار تأشيرة مشتركة

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، عن تنسيق متقدم بين كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية لإصدارتأشيرة مشتركة بين البلدين.

وتتيح التأشيرة المشتركة التي يعتزم البلدان إصدارها الفرصة لأي زائر إلى الإمارات زيارة السعودية والعكس، وذلك لتعزيز السياحة في كلا البلدين، وزيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين.

وقال المنصور لصحيفة الاقتصادية السعودية إن إصدار هذه التأشيرة سيتيح الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية في تسهيل دخول السياح إلى المملكة.

وتوقع المنصوري أن يتم تطبيق قرار التأشيرة خلال عام 2020، مبينًا أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حاليًا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر.

وبين أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، لافتًا إلى أن ”عدد الرحلات في الوقت الحالي غير كاف ونحتاج إلى مضاعفته“.

وأضاف المنصوري، أنه بتطبيق المبادرة ستستفيد الشركات الوطنية في الإمارات والسعودية وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما، وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق.

وأشار إلى أن هذه من المبادرات الرئيسة التي يجري التركيز عليها في الوقت الحالي، بحكم اهتمام وتوجيه قيادة البلدين بقطاع السياحة وزيادة نسبة إسهامه في الناتج الوطني للدولتين.

وأكد المنصوري خلال جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في السعودية، التنسيق الكامل فيما بين البلدين في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الاقتصاد والاستثمار.

وأكد أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعد من المؤتمرات المهمة، ومدى الاستفادة منها ليس على مستوى السعودية فقط، وإنما على مستوى المنطقة ككل ومن ضمنها الإمارات.