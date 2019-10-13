طيران الإمارات: مازال بإمكاننا تسيير رحلات للمكسيك رغم حكم قضائي

قالت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي إنه مازال من حق الشركة تسيير رحلات جوية إلى مكسيكو سيتي بعد طعن شركة الطيران المكسيكية ايرومكسيكو في اتفاق بين دولة الإمارات العربية والمكسيك.

وقالت طيران الإمارات في وقت سابق من العام الجاري إنها ستبدأ رحلات جوية يومية إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي عن طريق برشلونة في ديسمبر كانون الأول في أول خدمة للشركة إلى المكسيك.

ولكن قاضيًا اتحاديًا مكسيكيًا قضى في تشرين الأول أكتوبر بأن اتفاقًا مبرمًا عام 2016 بين المكسيك ودولة الإمارات لا يفي بالشروط القانونية الملائمة وذلك ردًّا على شكوى من ايرومكسيكو.

وقالت شركة طيران الإمارات إنه تم الطعن في هذا القرار.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات في بيان إن الشركة تعتقد بشكل قاطع أن مذكرة التفاهم سارية وأن الحكومة المكسيكية ستطعن في حكم المحكمة.

وامتنعت شركة ايرومكسيكو عن التعليق.

وقال خافيير جيمينيز إسبريو وزير الاتصالات والنقل المكسيكي الأسبوع الماضي، إن بوسع طيران الإمارات تسيير رحلات إلى مكسيكو سيتي دون عقبات قانونية لأن اتفاقية 2016 ما زالت سارية.