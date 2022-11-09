مدن ميسورة التكلفة للعيش في الولايات المتحدة
تعد تكلفة المعيشة من أكثر العوامل التي تشغل بال الجميع، وكانت ارتفعت أسعار العقارات في العشرين عامًا الماضية، كما شهدت أسواق الإيجارات ارتفاعًا حادًّا.
ومع ذلك، لا تزال هناك أماكن ميسورة التكلفة للعيش في الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد، رصد موقع "ورلد أطلس" أكثر المدن ذات الأسعار المعقولة للعيش في الولايات المتحدة:
بيتسبرغ
تقع بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، وهي من أقدم المدن في الولايات المتحدة ولها تاريخ عريق وتتميز بسحر فريد من نوعه.
ومقارنة مع العديد من المدن والولايات الأمريكية الأخرى، فإن أسعار المنازل في بيتسبرغ معقولة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إيجار شقة في المدينة نحو 1427 دولارًا، وهو ما يجعل بيتسبرغ واحدة من أكثر المدن الكبيرة التي تتميز بالأسعار المعقولة.
فورت واين
تقع مدينة فورت واين في ولاية إنديانا الأمريكية، وتعتبر المدينة مكانًا رائعًا للاستقرار وتكوين أسرة، وتعتبر التكلفة الإجمالية للمعيشة في فورت واين من أرخص المدن ذات التكاليف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من القفزة الكبيرة في أسعار العقارات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن خبراء العقارات يتوقعون أن تتراجع تكلفة المنازل وتظل في متناول الجميع.
ويبلغ متوسط تكلفة الإيجار في فورت واين 1.025 دولار أمريكي، وهو مبلغ جيد مقارنة بالشقق في المدن الكبيرة.
هنتسفيل
تقع هنتسفيل في شمال ولاية ألاباما، يُطلق عليها اسم "مدينة الصاروخ"؛ نظرًا لأنه بُني بها أول صاروخ موجه في الخمسينيات، كما بني بها الصاروخ الذي أطلق مركبة الفضاء إلى القمر في الستينيات.
ويبلغ متوسط سعر الإيجارات في المدينة نحو 1146 دولارًا شهريًّا، وهناك الكثير من الميزات التي تتوفر في هذه المدينة الناشئة، حيث تستوعب المدينة الشركات الجديدة.
غرين باي
تقع مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسن، لا تعد تكلفة المنازل في جرين باي رخيصة مثل بعض المدن الأخرى في هذه القائمة، ولكن عند احتساب التكلفة الإجمالية للمعيشة والوصول إلى الفرص وسهولة السفر، فإن هذه المدينة تستحق الأموال الإضافية.
وبالرغم من أن مدينة غرين باي، مكان رائعً للعيش فيه، فهي تشتهر بأن فصول الشتاء طويلة ووحشية، لذا فلن تكون مفضلة بالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون الأجواء الشتوية.
هيكري
تعتبر هيكري إحدى مدن ولاية كارولاينا الشمالية، وهي سوق يتدفق إليه الكثير من الأشخاص، ويعيش في هذه المدينة كبار السن والعائلات وقد تكون المكان المثالي للعيش عند البحث عن مكان منخفض التكاليف.
ويبلغ متوسط إيجار الشقق في المدينة 900 دولار، ويتوقع أن تصبح المدينة قريبًا مجالًا للنمو خلال هذا العقد وهو ما قد يؤدي هذا إلى زيادة في القيم الإجمالية للمنازل.