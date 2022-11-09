مدن ميسورة التكلفة للعيش في الولايات المتحدة

تعد تكلفة المعيشة من أكثر العوامل التي تشغل بال الجميع، وكانت ارتفعت أسعار العقارات في العشرين عامًا الماضية، كما شهدت أسواق الإيجارات ارتفاعًا حادًّا.

ومع ذلك، لا تزال هناك أماكن ميسورة التكلفة للعيش في الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد، رصد موقع "ورلد أطلس" أكثر المدن ذات الأسعار المعقولة للعيش في الولايات المتحدة:



بيتسبرغ

تقع بيتسبرغ في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، وهي من أقدم المدن في الولايات المتحدة ولها تاريخ عريق وتتميز بسحر فريد من نوعه.

ومقارنة مع العديد من المدن والولايات الأمريكية الأخرى، فإن أسعار المنازل في بيتسبرغ معقولة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إيجار شقة في المدينة نحو 1427 دولارًا، وهو ما يجعل بيتسبرغ واحدة من أكثر المدن الكبيرة التي تتميز بالأسعار المعقولة.