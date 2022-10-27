اليابان.. مدن "منسية" جديرة بالزيارة
اليابان موطن للعديد من المدن الصاخبة والأماكن الجذابة المنتشرة في 421 جزيرة، حيث تمتلك مجموعة من الوجهات الساحرة التي يحبذ المسافر اكتشافها.
وباستثناء طوكيو وأوساكا وكيوتو، يمكن اكتشاف الجانب الأقل شهرة من البلد، وفيما يلي قائمة بمدن يابانية ربما لم تسمع بها من قبل ولكنها جديرة بالزيارة:
إواكوني
تقع مدينة "إواكواني" في الطرف الجنوبي لجزيرة "هونشو" التي تعد أكبر الجزر في اليابان، ما يجعلها نقطة انطلاق رائعة.
وتشتهر "إواكوني" بجسر "كينتاي" الذي يحتوي على 5 أقواس رائعة تصل فوق نهر "نيشيكي"، ومن مناطق الجذب الأخرى البارزة في المدينة؛ قلعة "إواكوني" وحديقة "كيكو".
تاكاياما
تعتبر "تاكاياما" مدينة جذابة تقع في جبال الألب اليابانية، وتستحق هذه المدينة الزيارة عند السفر إلى اليابان ولكنها تتطلب بعض التخطيط للوصول إليها من طوكيو عبر شبكة قطارات "شينكانسن".
وبمجرد الوصول إلى "تاكاياما"، يمكن التجول في الشوارع والتسوق في السوق الصباحي على طول نهر "مياغاوا" وتجربة المنتجات الشهيرة مثل الآيس كريم والحليب ولحم البقر والسوشي.
ماتسوموتو
تقع مدينة ماتسوموتو في محافظة ناغانو، وهي من المدن الخاصة في اليابان التي تشتهر بقلعة ماتسوموتو، يمكن زيارة واكتشاف ماتسوموتو في رحلة نهرية من مدينة ناغانو.
كايابوكي نو ساتو
تعد كايابوكي نو ساتو قرية يابانية تقع في محافظة كيوتو التي تشتهر بالمنازل ذات الأسقف المصنوعة من القش، وبالرغم من أن قرية شيراكاوا هي المكان الأكثر شعبية لمشاهدة هذه الأنواع من المنازل التاريخية في اليابان، إلا أن قرية "كايابوكي نو ساتو" تقدم نفس القدر من السحر دون ازدحام.
وتضم القرية ما يقرب من 40 منزلًا من هذه المنازل ذات الأسقف المصنوعة من القش ويمكن للمسافرين الزيارة بشكل مستقل أو الانضمام إلى جولة إرشادية للتعرف على المنطقة بالتفصيل.
كوراشيكي
تقع مدينة كوراشيكي في محافظة أوكاياما على نهر تاكاهاشي، تُلقب هذه المدينة الجذابة باسم "فينيسيا اليابان"؛ بسبب القنوات الخلابة وأشجار الصفصاف المعلقة التي تحيط بها.
ويمكن الاستمتاع بزيارة حي كوراشيكي بيكان التاريخي في المدينة والذي يعكس العمارة التقليدية من خلال العديد من المتاجر والمطاعم الموجودة على طول القنوات.
أيزواكاماتسو
توفر مدينة أيزواكاماتسو فرصة لتجربة مختلفة من البلاد، وتعد السمة المميزة للمنطقة هي السقف المكسو بالبلاط الأحمر لقلعة تسوروجا، وتشمل المعالم البارزة الأخرى في هذه المدينة معبد سيزا وغيرها.
هيميجي
تقترب مدينة هيميجي من المسار السياحي المزدحم في اليابان، إلا أنها ليست مكتشفة بدرجة كافية، ومن السهل الوصول إليها، وتشتهر هذه المدينة بالعديد من الأحداث و قلعة هيميجي التاريخية.
بيبو
تعتبر مدينة بيبو من الأماكن الخاصة في اليابان وهي وجهة ممتعة ورائعة للأشخاص الذين يحبون الينابيع الساخنة الطبيعية، وبالرغم من مشقة الوصول إليها، إلا أن الأمر يستحق التجربة لاكتشاف أكثر من 2000 ينبوع ساخن هناك للاستمتاع والاسترخاء.
كما تضم المدينة سبعة حمامات سباحة بألوان مختلفة وطين فقاعات مبهر.
هوفا
تعد هوفا مكان رائع للزيارة لا يعرفه الكثير من السياح، ويمكن الاستمتاع بزيارة ضريح "هوفو تينمانغو" وهو مكان مخصص للعبادة والصلاة ويمكن للمسافرين أيضًا زيارة متحف موري لمعرفة المزيد عن تاريخ المنطقة وثقافتها المحلية.
ماتسوموتو
تقع مدينة "ماتسوموتو" في محافظة "ناغانو"، وهي من المدن الخاصة في اليابان التي تشتهر بقلعة "ماتسوموتو"، يمكن زيارة واكتشاف "ماتسوموتو" في رحلة نهرية من مدينة "ناغانو".
كايابوكي نو ساتو
تعد "كايابوكي نو ساتو" قرية يابانية تقع في محافظة "كيوتو" التي تشتهر بالمنازل ذات الأسقف المصنوعة من القش، وبالرغم من أن قرية "شيراكاوا" هي المكان الأكثر شعبية لمشاهدة هذه الأنواع من المنازل التاريخية في اليابان، إلا أن "كايابوكي نو ساتو" تقدم نفس القدر من السحر دون ازدحام، وتضم القرية ما يقرب من 40 منزلًا من هذه المنازل ذات الأسقف المصنوعة من القش ويمكن للمسافرين الزيارة بشكل مستقل أو الانضمام إلى جولة إرشادية للتعرف على المنطقة بالتفصيل.
كوراشيكي
تقع مدينة "كوراشيكي" في محافظة "أوكاياما" على نهر "تاكاهاشي"، تلقب هذه المدينة الجذابة باسم "فينيسيا اليابان"؛ بسبب القنوات الخلابة وأشجار الصفصاف المعلقة التي تحيط بها، ويمكن الاستمتاع بزيارة حي "كوراشيكي بيكان" التاريخي في المدينة والذي يعكس العمارة التقليدية من خلال العديد من المتاجر والمطاعم الموجودة على طول القنوات.
أيزواكاماتسو
توفر مدينة "أيزواكاماتسو" فرصة لتجربة مختلفة من البلاد، وتعد السمة المميزة للمنطقة هي السقف المكسو بالبلاط الأحمر لقلعة "تسوروجا"، وتشمل المعالم البارزة الأخرى في هذه المدينة معبد "سيزا" وغيرها.
هيميجي
تقترب مدينة "هيميجي" من المسار السياحي المزدحم في اليابان، إلا أنها ليست مكتشفة بدرجة كافية، ومن السهل الوصول إلى "هيميجي" وتشتهر هذه المدينة بالعديد من الأحداث وقلعة "هيميجي" التاريخية.
بيبو
تعتبر مدينة "بيبو" من الأماكن الخاصة في اليابان وهي وجهة ممتعة ورائعة للأشخاص الذين يحبون الينابيع الساخنة الطبيعية، وبالرغم من مشقة الوصول إليها، إلا أن الأمر يستحق التجربة لاكتشاف أكثر من 2000 الينابيع الساخنة هناك للاستمتاع والاسترخاء، كما تضم المدينة سبعة حمامات سباحة بألوان مختلفة وطين فقاعات لتتعجب.
هوفا
تعد "هوفا" مكان رائع للزيارة لا يعرفه الكثير من السياح، ويمكن الاستمتاع بزيارة ضريح "هوفو تينمانغو" وهو مكان مخصص للعبادة والصلاة ويمكن للمسافرين أيضًا زيارة متحف موري لمعرفة المزيد عن تاريخ المنطقة وثقافتها المحلية.