اليابان.. مدن "منسية" جديرة بالزيارة

اليابان موطن للعديد من المدن الصاخبة والأماكن الجذابة المنتشرة في 421 جزيرة، حيث تمتلك مجموعة من الوجهات الساحرة التي يحبذ المسافر اكتشافها.

وباستثناء طوكيو وأوساكا وكيوتو، يمكن اكتشاف الجانب الأقل شهرة من البلد، وفيما يلي قائمة بمدن يابانية ربما لم تسمع بها من قبل ولكنها جديرة بالزيارة:

إواكوني

تقع مدينة "إواكواني" في الطرف الجنوبي لجزيرة "هونشو" التي تعد أكبر الجزر في اليابان، ما يجعلها نقطة انطلاق رائعة.

وتشتهر "إواكوني" بجسر "كينتاي" الذي يحتوي على 5 أقواس رائعة تصل فوق نهر "نيشيكي"، ومن مناطق الجذب الأخرى البارزة في المدينة؛ قلعة "إواكوني" وحديقة "كيكو".