أجمل جزر الكاريبي لقضاء عطلات مميزة

تعد منطقة البحر الكاريبي موطنًا لمجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، بما في ذلك الرمال الوردية والمناطق الداخلية الصحراوية القاحلة، وينجذب الزوار لجزر تلك المنطقة؛ بحثًا عن الشواطئ الجميلة وأشعة الشمس اللطيفة والهواء النقي وغيرها.

ورصد موقع "ذا ترافيل"، أفضل الجزر في منطقة البحر الكاريبي والتي يمكن زيارتها للاستمتاع بالعطلات على نحو أمثل:

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