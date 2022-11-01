أجمل جزر الكاريبي لقضاء عطلات مميزة
تعد منطقة البحر الكاريبي موطنًا لمجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية، بما في ذلك الرمال الوردية والمناطق الداخلية الصحراوية القاحلة، وينجذب الزوار لجزر تلك المنطقة؛ بحثًا عن الشواطئ الجميلة وأشعة الشمس اللطيفة والهواء النقي وغيرها.
ورصد موقع "ذا ترافيل"، أفضل الجزر في منطقة البحر الكاريبي والتي يمكن زيارتها للاستمتاع بالعطلات على نحو أمثل:
بورتوريكو
تعتبر بورتوريكو جنة كاريبية مشمسة، كما أنها تمتلك تاريخًا وثقافة رائعة وتتميز بالمأكولات والشواطئ الرائعة والجبال الخلابة، التي تعد مكانًا مثاليًا للراحة والاستجمام والاستمتاع بالتجارب الجديدة المثيرة.
ويتميز السكان في الجزيرة باللطف والود، لذا لن يشعر الزوار بالغربة إطلاقًا، كما سيتعرفون على المزيد من الثقافة الإسبانية والأمريكية التي تميز الجزيرة.
سانت فينسنت والجرينادين
جزر سانت فنسنت والجرينادين من أكثر الجزر جمالًا وتتكون من 32 جزيرة صغيرة، وتعد واحدة من أكثر البيئات تنوعًا في المنطقة وتتميز بوجود قمم الجبال والرمال البكر والخلجان المنعزلة والمناظر البركانية والشعاب المرجانية المذهلة.
جزر فيرجن البريطانية
جزر فيرجن أو "الجزر العذراء البريطانية" عبارة عن أرخبيل بركاني يشتمل على أكثر من 50 جزيرة لكل منها سحرها الفريد والتي تتميز بالتاريخ الغني والثقافة والجمال الطبيعي البكر والشواطئ الخلابة.
كوبا
تتكون كوبا من جزيرتين مع عدة أرخبيلات صغيرة، وبسبب عزلتها عن الولايات المتحدة، تتميز كوبا بالغموض والجاذبية، ويستمتع السياح في هذه الجزيرة بالشواطئ البكر الرائعة وغيرها من الأماكن التي تحكي تاريخ النظام الشيوعي في البلاد.
جمهورية الدومينيكان
تشتهر الدومينيكان بأنها من أكثر المناطق تنوعا في منطقة البحر الكاريبي، حيث يمكن العثور على أفضل الشواطئ في العالم التي يحدها المحيط الأطلسي في الشمال والبحر الكاريبي من الجنوب، ويمكن للزوار في الدومينيكان مشاهدة الآثار التي تعود إلى قرون وتجربة النكهات اللذيذة للمطبخ الدومينيكاني التقليدي مع الاستمتاع بمغامرات السياحة البيئية في الحدائق الوطنية في البلاد مع زيارة سلاسل الجبال والأنهار والشواطئ.
أنتيغوا وبربودا
هناك الكثير من الأشياء الممتعة التي يمكن القيام بها في جزر أنتيغوا وبربودا، حيث يوجد في بربودا بحيرة تعتبر ملاذًا لطائر "الفرقاط" المميز، وتشتهر أنتيغوا وباربودا أيضًا بشواطئها الرملية الجميلة ذات اللون الوردي والأبيض وطقسها اللطيف.
سانت بارتيليمي
تعد سانت بارتيليمي، جزيرة فرنسية في منطقة البحر الكاريبي، ويوجد بها 14 شاطئًا، وهي وجهة شهيرة للأثرياء والأشخاص الذين يبحثون عن جزيرة ذات طابع أوروبي مع وفرة في الشواطئ المخصصة للاسترخاء.
أنجويلا
تعد أنجويلا مستعمرة بريطانية صغيرة في منطقة البحر الكاريبي، وهي مقصد سياحي شهير يقدم فرصة الغطس أو الغوص بين الشعاب المرجانية وحطام السفن، وتتميز الجزيرة بالشواطئ الجميلة ذات الرمال البيضاء، وأكثر من 100 مطعم وبار شاطئي يوثق سمعة أنجويلا كمركز للطعام في منطقة البحر الكاريبي.
سانت لوسيا
تعرف جزيرة سانت لوسيا بـ"هاواي الكاريبي"؛ بسبب المناظر الطبيعية الجميلة، وتروي الجبال والغابات وأشهر المعالم الأثرية في الجزيرة قصصًا مذهلة عن ماضي الجزيرة.
جزر تركس وكايكوس
تعتبر جزر تركس وكايكوس أرخبيلًا استوائيًا صغيرًا، وهي محاطة بثالث أكبر الشعاب المرجانية في العالم وأفضل الشواطئ، وطورت الجزيرة سلسلة من المنتجعات الفاخرة على مدار العامين الماضيين.