السعودية تستقبل 24 ألف زائر بتأشيرة سياحية في 10 أيام ‎

كشفت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن عدد الزوار الذين استقبلتهم المملكة بتأشيرات سياحية إلكترونية، بلغ 24 ألف زائر، منذ أن بدأت إصدار هذه التأشيرات، قبل نحو عشرة أيام، بحسب ما نقلت عنها قناة ”الإخبارية“ الحكومية.

وفي الـ 27 من أيلول/سبتمبر، أعلنت السعوديّة أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها، تأشيرات سياحيّة عبر الإنترنت لمواطني 49 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية.

وقبل ذلك لم تكن المملكة تصدر تأشيرات إلا للحجاج والأجانب العاملين على أراضيها، ومنذ فترة وجيزة بدأت بإصدارها للراغبين في حضور مباريات رياضية ونشاطات ثقافية.

ويُعتبر تطوير قطاع السياحة أحد أهم أسس رؤية 2030، وهي خطّة طموحة طرحها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وبهدف تحفيز القطاع، خفّفت المملكة من قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وسُمح لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة، كما سمحت للسياح الأجانب بالإقامة في فنادقها دون الحاجة لإثبات العلاقة العائلية.

وتضم السعودية مواقع أثرية وسياحية عديدة، بينها العلا في شمال غرب البلاد، حيث العديد من المواقع التي تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، وواحة الأحساء الخصبة شرقًا، وفيها مواقع تحمل مؤشرات عن حياة بشرية تعود للعصر الحجري الحديث.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة تخطّط لخلق مليون وظيفة في قطاع السياحة والوصول إلى مئة مليون سائح بحلول العام 2030.