بينها ”حافة العالم“.. تعرف على 6 مناطق سياحية ”مدهشة“ بالسعودية (صور)

اختارت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، 6 معالم أثرية من المملكة العربية السعودية، اعتبرتها ”مدهشة وخارقة للمألوف“ في ثرائها وتنوعها الثقافي وقدرتها على استقطاب السياحة.

آثار العُلا

واعتبرت الوكالة أن آثار منطقة العُلا، شمال غرب المملكة، تعتبر نظيرًا لموقع البترا الأردني، فضلًا عن الهدوء الذي يتمتع به المكان وامتدادات خضراء ثرية بالتاريخ.

وأعطت على ذلك نماذج من آثار مدائن صالح التي تضم مقابر الأنباط قبل ألفي سنة، مع إشارة الى مهرجان الطنطورة الذي جرى استحداثة ليكون سياحة فنية شتوية.

مالديف السعودية

وأطلقت بلومبيرغ تعبير ”مالديف السعودية“ على جزر البحر الأحمر المقابلة لمدينتيي أملوج والوجه، باعتبارها نقطة الانطلاق لمشروع البحر الأحمر السياحي.

جبال الجنوب





ووصفت بلومبيرغ، منطقة عسير، بأنها عالم آخر مختلف عن مناخات العاصمة الرياض، سواء في مواسم المطر الصيفي أو في الطاقة الترويجية للبيئة بمنطقة أبها.

حافة العالم

منطقة شمال غرب الرياض، بما تُشكّلة من تلاقي الجبال مع الامتدادات السهلية باتجاه مدينة الدرعية الغنية بالآثار، وصفتها بلومبيرغ بأنها ”حافة العالم ”.

وقالت مراسلة ”بلومبيرغ“ خلال جولتها في السعودية، واصفة هذه المنطقة: ”يتقاطع الصمت مع امتداد النظر في مشهد وصفته مراسلة بلومبيرغ، فيفيان نيريم، بأنه خرافي لمرتادي عطل نهاية الأسبوع“.

أرض المستقبل





استخدمت بلومبيرغ في وصفها لمدينة نيوم، التعبير ذاته الذي كان أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على المدينة، بأنها ”أرض المستقبل“، بالنظر لما هو مرصود لها في رؤية 2030 من مشاريع هائلة.

و“نيوم“ جزء من تبوك، والطريق إليها يمر بوديان ومنعرجات تفضي إلى البحر الأحمر، لكن موروثها التاريخي يشحن ذاكرة السائح بما لن يسمعه في مكان آخر.

الواحات الشرقية





ومن المنطقة الشرقية في المملكة اختارت بعثة بلومبيرغ التي زارت المملكة، منطقة الإحساء، معتبرة إياها ”منجم الثقافات المتوارثة“.