الحكومة البريطانية توجه للتحقيق بإفلاس عملاقة السفر الشهيرة ”توماس كوك“

أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات لإجراء تحقيق في دور إداريي مجموعة ”توماس كوك“ بإفلاس عملاق السفر الشهير.

وبعثت وزيرة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية، أندريا ليدسوم، رسالة إلى الجهة الإدارية المعنية بتصفية الشركة.

وأصدرت ”ليدسوم“ في رسالتها، تعليمات للتحقيق حول ما إذا كانت هناك مسؤولية تترتب على عاتق إداريي الشركة، ولمعرفة ما إذا كانت قراراتهم تضر بالدائنين وبالخطط التقاعدية للموظفين أم لا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أبدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تساؤلاته حول حصول كبار المسؤولين في ”توماس كوك“ على مبالغ طائلة.

وأشار جونسون، إلى ضرورة أن تتضمن شركات السفر تأمينات لمواجهة الأزمة التي تعرضت لها ”توماس كوك“، ورقابة حول الأجور لموظفي شركة تمر في ظروف صعبة.

ويوم أمس الإثنين، أعلنت المجموعة العالمية ومقرها المملكة المتحدة، إشهار إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها.

ومن المتوقع أن تعلن العديد من الشركات السياحية حول العالم عن إلغاء حجوز للسياح تعود للمجموعة العالمية العاملة في 16 بلدًا.