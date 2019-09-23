مسؤول إيراني يحذر من انهيار السياحة في ”مشهد“ رغم المزارات الدينية

أعلن رئيس مجلس مدينة مشهد الإيرانية، محمد رضا حيدري، عن أن السياحة في المدينة تشهد تراجعًا رغم ما تتمتع به من مزارات دينية، مؤكدًا على أنه في حال لم يتوافد العراقيون على المدينة، فسوف تنهار صناعة السياحة فيها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حيدري تصريحات قال فيها، إنه ”إذا لم يكن لدينا زوار أجانب بالأخص من العراقيين، فلسوف تنهار صناعة السياحة في المدينة بشكل قطعي“، منوهًا إلى“قضية الإقامة غير القانونية وأثرها على شيوع ما أثارته وسائل إعلام إيرانية حول وجود السياحة الجنسية للعراقيين في هذه المدينة“، مبينًا أنه ”طبقًا للإحصاءات التي بيدنا من الجهات القضائية، فإن مجموع القضايا في هذا الأمر تبلغ 94 قضية“.

وتابع أنه ”رغم ما تمتلكه مشهد من عدد الفنادق ومراكز الإقامة الحكومية والخاصة، وعدم قبول هذه المراكز السياح الإيرانيين، إلا أن هذه الأماكن لا يتم إشغالها بالكامل“ وفق ما ذكر موقع اقتصاد أونلاين الإخباري المحلي.

ونوه حيدري إلى أن ”52% من مراكز إقامة السياح في مدينة مشهد لا تحتوي على معايير السلامة والحماية المدنية والإطفاء“، وفقًا لما ذكرته، اليوم الإثنين، وكالة أنباء ”تسنيم“ شبه الرسمية.

وأثارت صحف إيرانية إصلاحية في أكتوبر من العام الماضي، جدلًا في الشارع الإيراني بعد نشرها تقارير تفيد بقيام العراقيين بزيارة مدينة مشهد؛ بهدف ممارسة الجنس مع السيدات والفتيات في ما يُعرف بـ ”زواج المتعة“.

وتعرف مشهد بزيارات وترددات الوفود الأجنبية بكثرة، كونها مدينة للسياحة الدينية في المقام الأول، حيث تضم مشهد الإمام الرضا الإمام الثامن لدى الشيعة.

وكان النائب العام للعاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفري دولت آبادي، أعلن عن إصدار لائحة اتهام لمدراء صحيفتي ”شرق“ و“شهروند“، بعد نشرهما تقارير حول تقديم خدمات جنسية للزوار العراقيين في مدينة مشهد، معتبرًا أن مديري تحرير الصحيفتين تعديا الخطوط الحمراء في الصحافة بإيران بعد نشرهما مثل هذه التقارير.