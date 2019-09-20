أمريكا تخصص أكثر من 4 ملايين دولار لدعم المواقع الأثرية في العراق (صور)

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العراق، اليوم الجمعة، عن تقديم 4 ملايين دولار، خلال العام الجاري، من أجل ترميم المواقع الأثرية في العراق.

وذكرت السفارة في بيان أنه ”في هذا العام فقط قمنا بتوفير دعم يصل إلى أكثر من 4 ملايين دولار من أجل ترميم وتجديد عدة مواقع أثرية، منها بوابة عشتار، ودير مار جرجس، وبوابة بادينان، ومعبد لالش وضريح النبي ناحوم وقلعة أربيل“.

وأضافت أن ”مدير مكتب العلاقات العامة في السفارة الأمريكية جون كينكانون والملحق الثقافي آرون سنايب زارا المتحف الوطني العراقي، والتقيا وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبدالأمير الحمداني؛ لمناقشة دعمنا المستمر لحكومة العراق في جهودها لحماية التراث المحلي والثقافي“.

وعمد تنظيم داعش إبان دخوله الموصل عام 2014 إلى تدمير الآثار والمعالم التراثية التي تتميز بها المدينة، فضلًا عن هدم متحفها الذي يضم آثارًا آشورية تاريخية، ومجسمات أثرية، يعود بعضها للقرن الثامن قبل الميلاد.

وتعد محافظة نينوى الأولى بعدد المواقع الأثرية، وفيها ما يقارب من ألف و800 موقع أثري، من ضمنها 4 عواصم للعراق القديم هي آشور ونينوى والنمرود والحضر.

كما دمر التنظيم تماثيل ضخمة، من بينها تماثيل تعود إلى حضارات بلاد الرافدين، وتمثال للثور الآشوري المجنح داخل المتحف يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد.