كيف سيبدو أول فندق سياحي فضائي في 2025؟ (فيديو)‎‎

كشفت مؤسسة ”غيت واي“ النقاب عن تصميم أول فندق سياحي فضائي، يتوقع أن يبدأ استضافة الزوار بحلول عام 2025.

وتم تصميم الفندق المسمى محطة فضاء ”فان براون“ بوساطة المهندس ”تيم غيتور“، وكشف التصميم عن مطابخ متطورة وبارات وديكور داخلي يشبه الفنادق الفاخرة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من المتوقع أن يبدأ الفندق استقبال 100 سائح أسبوعيًا بحلول عام 2025، وسيمكّن المسافرين من الاستمتاع بإجازتهم في الفضاء.

وقال تيم: ”قريبًا سيكون الذهاب إلى الفضاء بين اختياراتكم في قضاء العطلات مثل الرحلات البحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني“.

وأضاف: ”نظرًا لأن التكاليف الإجمالية لا تزال مرتفعة للغاية، يفترض معظم الناس أن السياحة الفضائية ستكون متاحة للأثرياء فقط، ولكن، أعتقد أن هذا سيكون صحيحًا على مدى السنوات القليلة المقبلة فقط، ومؤسسة غيت واي تهدف إلى توفير فندق متاح للجميع“.

وسيتميز الفندق عن محطة الفضاء الدولية (ISS)، بجاذبية اصطناعية، من خلال تزويدها بعجلة قطرها 190 مترًا، من شأنها إنشاء قوة جاذبية مماثلة لتلك الموجودة على سطح القمر.

كما سيحتوي الفندق على 24 وحدة فردية مليئة بأماكن للنوم، وبعض المزايا المتوفرة على متن سفن الرحلات البحرية، مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية.

ويتوقع المهندس أن تستوعب المحطة حوالي 400 زائر، وسيتم بيع بعض الوحدات الموجودة في المحطة كمساكن خاصة، بينما ستكون الوكالات الحكومية والعلمية قادرة على استئجار الوحدات الأخرى.

وفي الداخل، سيتم تصنيع الديكورات الداخلية من مواد طبيعية وستوفر للزوار تجربة مريحة وعائلية. وقال تيم: ”تتيح التطورات في علم المواد الآن بدائل من المواد الطبيعية، خفيفة الوزن وسهلة التنظيف، للحجر والخشب، ولا تكون مجدية عادة في المدار“.

كما سيساعد استخدام الأقمشة والإضاءة ذات الألوان الدافئة والدهانات والمواد ذات الملمس الناعم، الزوار على الشعور بالراحة.

وبفضل الجاذبية الاصطناعية، ستعمل المراحيض بشكل طبيعي، وسيستخدم الدش المياه المعاد تدويرها، وسيتم تقديم الطعام في المطاعم التي ستبدو تقليدية.

وبعد الانتهاء من فندق الفضاء، تخطط مؤسسة ”غيت واي“ لمشروع أكبر، حيث ستبدأ بناء محطات فضائية تتسع لـ 1400 شخص.