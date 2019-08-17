دبي تستقطب أكثر من 8 ملايين زائر خلال 6 شهور‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، السبت، أن عدد زوار إمارة دبي في النصف الأول من عام 2019، تجاوز ثمانية ملايين شخص، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن 8.36 مليون شخص زاروا دبي هذا العام، بزيادة قدرها 3% عن نسبة الزوار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وتضمّ مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ”السبع نجوم“.

تطمح الإمارة الإماراتية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل، مع استضافتها معرض ”إكسبو“، الأكبر في العالم.