صحيفة: ترامب مهتم بشراء جزيرة ”غرينلاند“ التابعة للدنمارك

المصدر: أ ف ب

يبدو أن دونالد ترامب، الذي كان يملك إمبراطورية عقارية كبيرة قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، مهتم بشراء غرينلاند التابعة للدنمارك.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال السابق استعلم مرات عدة من مستشاريه في البيت الأبيض، حول إمكانية أن تشتري الولايات المتحدة هذه المنطقة التي يغطي الجليد معظم أراضيها والبالغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الرئيس ترامب مهتم جدًا بموارد المنطقة الطبيعية وأهميتها الجيوسياسية. موضحة أن الطلب طرح ”بمستويات مختلفة من الجدية“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض، حول ما ورد في الصحيفة فيما لم ترد السفارة الدنماركية في واشنطن فورًا على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

وغرينلاند جزيرة قطبية كبيرة شاسعة تظهر فيها جلية تأثيرات الاحترار المناخي. وقد زاد ذوبان الجليد الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى المحيطات، فيها أربع مرات بين 2003 و2013.

ومنذ انتخابه في 2016، سحب الرئيس المشكك بواقع التغير المناخي، الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، وسعى بانتظام إلى التخلص من إجراءات بيئية اتخذتها إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على مدى ثمانية أعوام.

ويبدو أن الرئيس الجمهوري، لم يتخلص كليًا من اهتماماته بالقطاع العقاري، فالعام الماضي وخلال قمة في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شدد على التطوير السياحي الممكن في كوريا الشمالية.

وقال يومها للصحافيين، إن كوريا الشمالية لديها شواطئ رائعة، مضيفًا ”يمكن بناء شقق رائعة هناك أليس كذلك؟“.