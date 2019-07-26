تأخير رحلات بمطاري هيثرو وجاتويك في لندن بسبب مشاكل في المراقبة الجوية

قالت سلطات الملاحة الجوية في بريطانيا، اليوم الجمعة، إن رحلات جوية تأخرت في مطاري هيثرو وجاتويك بلندن، وهما أكثر مطارات البلاد ازدحامًا، وذلك في أعقاب مشكلات فنية يواجهها المركز الرئيسي لمراقبة الحركة الجوية في جنوب إنجلترا.

وقال مركز (ناتس) لخدمة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا: ”لدينا مشكلة فنية في أحد أنظمة سوانويك لمراقبة الحركة الجوية تسببت في فرض قيود على بعض الرحلات، ونقوم حاليًا بكل ما في وسعنا لإصلاح هذا الخلل في أقرب وقت ممكن“.

وذكر مركز (يوروكنترول)، وهو المركز الأوروبي المكافئ لناتس، أن ”الخلل تسبب في تأخير واسع النطاق لرحلات في مطاري هيثرو وجاتويك، لكن الأوضاع تتحسن على ما يبدو“.