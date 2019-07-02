تقترب من سرعة الصوت.. بيع أحدث طائرة خاصة بـ 58 مليون دولار (صور)

يمكنك الآن الطيران على متن أحدث طائرة خاصة تسير بسرعة تقترب من سرعة الصوت، حيث وافقت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية على دخول الطائرة ”G600“ الخدمة.

وتعد هذه الطائرة الخطوة الأحدث لشركة ”غلف ستريم للطيران“ لغزو سوق الطائرات النفاثة المربحة، وتبلغ قيمة الطائرة 58 مليون دولار (46 مليون جنيه إسترليني)، وتحلّق بسرعة 0.9 ماخ، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويمكن لهذه الطائرة الفخمة استيعاب 19 مسافرًا في رحلة يبلغ طولها 6500 ميل بحري، أي ما يعادل المسافة من لندن إلى طوكيو، قبل أن تحتاج إلى التزود بالوقود.

وتعد الطائرة G600 الخاصة، أحدث عروض شركة ”غلف ستريم للطيران“، وهي علامة تجارية رائجة وسط أباطرة النفط والأثرياء في العالم.

ويبلغ طول الطائرة 96 قدمًا (29 مترًا)، وتوفر نوافذها الواسعة إطلالة بانورامية على السماء.

وتم تصميم الطائرة لتقليل التأثر باختلاف التوقيت ما يجعل الركاب يشعرون بالنشاط والحيوية عند الوصول إلى وجهتهم.

وكتبت شركة ”غلف ستريم“ على موقعها على الإنترنت:“المقصورة هادئة للغاية، بحيث يمكن للركاب التحدث فيها بمستويات الصوت العادية حتى أثناء الطيران بسرعة تقترب من سرعة الصوت“.

وأضافت:“تم تصميم المقصورة الداخلية للطائرة G600 لتوفير رحلة مريحة للركاب“.