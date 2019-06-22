الاتحاد للطيران تعلق عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان‎

قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم السبت، إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي، حتى إشعار آخر.
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رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي، حتى إشعار آخر.
المصدر: رويترز
قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم السبت، إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي، حتى إشعار آخر.