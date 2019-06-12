أبها.. سويسرا السعودية وجنتها المنسية (فيديو)

عندما تشاهد هذه المناظر التي تأسر القلوب، ربما تأخذك الصورة النمطية التي زرعت في عقولنا إلى أنها من جبال سويسرا أو إيطاليا، ولكن لا تتفاجأ إذا ما عرفت بأن ما تشاهده عيناك هي مدينة أبها السعودية، التي تعانق الغمام على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، في أجمل بقاع جبال الحجاز وأكثرها خضرة ونقاءً.

فهنا الأمطار الصيفية التي تنعش مناخ المملكة الحار، فيحج إليها السعوديون سائحين ويتنقلون في جنبات سحرها الطبيعي، وما وهبها التاريخ من أوابد أثرية، إضافة إلى التنظيم العمراني المميز الذي يجمع بين الحداثة والتراث، على اتساع خمسة آلاف هكتار أو يزيد.

هنا في أبها عذوبة الينابيع فجرت حلاوة الخوخ والتفاح والعنب والرمان والتين، والكثير من نتاج الأرض التي قالوا في وصفها إنها كالتبر والذهب، وتحمل كنوزًا أغرت مئات بل آلاف المستثمرين والصناعيين لتشييد مصانعهم في المدينة المخصصة لذلك، والاستفادة المثلى من منتجات أبها الزراعية والطبيعية.

كما يمكن للمدينة أن تكون قيمة سياحية كبيرة يقصدها الزوار من مختلف دول العالم، أسوة بمناطق ربما أقل بكثير من جمال مدينة أبها.

سويسرا السعودية، أطلقت بجمالها ألسنة الشعراء الذين راحوا ينشدون بها القصائد والأغاني، ونقتبس من أجمل القول نظمًا حين قال الشاعر

يا عروس الربــا الحبيبة أبها أنت أحلى من الخيـال وأبهى

كلما حرك النفــوس جمال كنت أزكى شذا وأنضر وجها

وإذا ما ارتمى على الجفن حلم كنت في حلمنـا أرقى وأشهى