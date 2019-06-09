بسبب إيقاف ”بوينغ 737 ماكس“.. أمريكان إيرلاينز تمدد إلغاء 115 رحلة يومية

قالت شركة أمريكان إيرلاينز، اليوم الأحد، إنها ستمدد إلغاء نحو 115 رحلة يومية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب وقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس.

وكانت أكبر شركة للطيران في الولايات المتحدة قد قالت من قبل إنها ستلغي الرحلات في 19 آب/أغسطس المقبل، بعد وقف استخدام هذا الطراز من طائرات بوينغ في كل أنحاء العالم في آذار/مارس الماضي، عقب تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا.

وأضافت أمريكان إيرلاينز، اليوم الأحد، أنها ستمدد إلغاء الرحلات حتى الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل.

ولم تنتهِ ”بوينغ“ بعد من الطلعات التجريبية، ولم تقدم بعد رسميًا تطويرًا لبرمجياتها وتغييرًا في التدريبات لإدارة الطيران الاتحادية لإقرارها.

وكان رئيس إدارة الطيران الاتحادية بالإنابة، دان إيلويل، قد قال للصحفيين الشهر الماضي إنه لا يوجد لديه جدول زمني محدد لإعادة تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس.

وتم حظر طيران هذا الطراز من الطائرات في آذار/مارس الماضي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية، بعد أشهر فقط من حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة ليون إير في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا في الحادثين.