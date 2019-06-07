رحلة بحرية ”رومانسية“ تجمع ريهانا وملياردير سعودي في إيطاليا (صور)

قضت المغنية الباربادوسية، ريهانا، عطلة بحرية رومانسية مع صديقها الملياردير السعودي، حسن جميل في إيطاليا.

واستمتعت ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، بعطلة مشمسة في إيطاليا مع جميل (30 عامًا) وعائلته، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وظهر الثنائي في حالة معنوية عالية، أثناء وجودهما في رحلة على متن قارب، واستمتعا أيضًا بالغداء في مطعم لو سكوجليو في بلدة نيرانو على ساحل أمالفي يوم الخميس.

يشار إلى أن الثنائي، احتفظا بعلاقتهما سرًا منذ مشاهدتهما لأول مرة في حزيران يونيو 2017 في إسبانيا.

وبالرغم من ظهورهما معًا عدة مرات، لم تؤكد ريهانا أبدًا علنًا العلاقة، ولكنها أشارت إلى علاقة جدية في المقابلات.

وينتمى حسن لواحدة من أغنى العائلات في العالم، وهو وريث ثروة عبد اللطيف جميل البالغة 2.2 مليار دولار، وقبل ريهانا، كان يرتبط مع عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل.

يُذكر أنه تم تصنيف ريهانا مؤخرًا كأغنى مطربة في العالم، حيث تفوقت على مادونا وسيلين ديون وبيونسيه.