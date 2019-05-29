رحلتك الأولى إلى سريلانكا مع العائلة

من الأدغال إلى الشواطئ الساحرة وملاجئ الفيلة وحتى ملاطفة السلاحف والغوص في مزارع الشاي، تشكل سريلانكا وجهة جذب خلابةوتركّز جمال شرق آسيا في مكان واحد، ولعل السؤال حول الخطوات اللازمة والأنشطة المميزة يشغل بال الكثيرين قبل السفر الى هذه الجزيرة الاستوائية المدهشة سيما إذا كانت الرحلة الأولى إليها مع العائلة؛ لذا فإن ضحى الحاج من تطبيق السفر الشهير wego تطلعنا على اهم المعلومات والمعالم التي عليك معرفتها في الطريق:

تأشيرة وتطعيمات

تأشيرة الدخول السياحيّة وكذلك تأشيرة العبور شرط أساسيّ لدخول سريلانكا جوا او بحرا اعتبارا من عام 2013، ويفضل اتمام الإجراءات المطلوبة قبل السفر بخطوات بسيطة عبر الموقع الالكتروني، مع إمكانيّة القيام بذلك فور وصولك المطار، وعموما تُمنح التأشيرة السياحية لسريلانكا لمدة لا تتجاوز ال30 يوما. وفيما يخص التطعيمات فإن اللقاح الوحيد المطلوب هو ضد الحمى الصفراء، وفي حال كنت في زيارة إلى إحدى الدول المصابة بالحمى الصفراء خلال الأيام الست قبل دخول سريلانكا يطلب إثبات حصولك على اللقاح المناسب.

أرخص تذاكر طيران

تعتبر الخطوط الجوية السريلانكية الناقل الوطني للبلاد، والمطاران الرئيسيان فيها هما ماتالا راجاباكسا الدولي وباندارانيك الدولي، إلا أن مطار باندارانايكي هو الأكبر والأكثر ازدحاما وهو يقع على بعد 30كم شمال كولومبو، ونظرا إلى إقبال زائري سريلانكا على زيارة جزر المالديف تسيّر الخطوط الجوية السريلانكية والامارات رحلات منتظمة بين كولومبو ومالي، قارن بين عروض خطوط الطيران الرائدة لتحصل على فكرة اوضح عن أسعار مختلف شركات الطيران بما في ذلك شركات الطيران الاقتصادية ”لو كوست“، ابدأ البحث مبكرا قدر الإمكان وكن مرنا في تواريخ البحث.

مواصلات

تتوفر في سريلانكا العديد من وسائل المواصلات التي تتيح استكشاف معالمها وتربط بين مختلف المدن فيها وبتكلفة منخفضة. الحافلات، التاكسي واستئجار السيارات هي الأكثر استخداما من قبل السيّاح، كما تتوفر التكسيات الجوية وهي طائرات صغيرة تهبط في الماء تنطلق في الأساس من كولومبو إلى مجموعة كبيرة من المدن، أما ”الطُق-طُق“ فهي وسيلة نقل شعبية تتوفر هي الأخرى في جميع أنحاء سريلانكا.

العملة واللغة

العملة الرسمية هي الروبية السريلانكية (LKR)، يرحب بالدّفع بواسطة البطاقات المصرفيّة في الفنادق والمطاعم، وباقي المعاملات تتم غالبا نقدا، تتوفّر أجهزة الصراف الآليّ في جميع المدن والبلدات يمكنك سحب مبلغ لا يتعدى الـ 5000 روبية سريلانكية، كما أن المساومة مطلوبة في معظم المتاجر والأسواق وكذلك البقشيش. وبخصوص اللغة فتعد السنهالية اللغة الرسمية الأولى لسريلانكا ويتحدث بها ثلاثة أرباع السكان، تليها التاميل، إلا أن لغة السياحة هي الانجليزية لذا لن تجد صعوبة في التواصل حتى مع الباعة في السوق الشعبية.

عناوين مميزة:

مغامرات شاطئيّة شائقة واستجمام بتكلفة منخفضة بانتظارك هنا على شواطئ المحيط الهنديّ الحالمة، مظللا بأشجار جوز الهند التي تعطّر الأجواء، ومستمتعا بمذاقات الفاكهة الطازجة ستشعر بالرضا والمتعة، اليك مجموعة من العناوين لمغامرات لا تنسى:

01 |

أكفاريوم عالم البحار { Water World Kelaniya }

موقع مميّز يضم حوض أسماك عملاق، نفق زجاجي تحت الماء، وحديقة طيور استوائية، على بعد نصف ساعة من مركز العاصمة كولومبو.

العنوان: 95, Biyagama Road, Thalwatta, Kelaniya

ساعات الاستقبال: 9:30-17:30

02 |

محمية السلاحف البحرية { Silver Green }

محمية فريدة في هابارادوا فيها تتم تربية السلاحف من مرحلة البيوض حتى البلوغ ثم تطلق إلى البحر، شاهد السلاحف في بيئتها الطبيعية وتعرف على مراحل تربيتها وأسلوب عيشها.

العنوان: Silver Green, Habaraduwa, Matara Road

ساعات الاستقبال: 7:30-18:00



03 |

ميتم الفيلة { Pinnawala Elephant Orphanage }

لا تفوّت جولة في المكان الذي تتم فيه حماية الفيلة اليتيمة والاعتناء بها ثم إطلاقها إلى الطبيعة الأم، استمتع بمشاهدة مجموعات الفيلة تستحم وتتجول كما يمكنك إطعام الصغار وتمضية وقت ممتع للغاية قربها.

العنوان: Pinnawala Elephant Orphanage, Pinnawaka

ساعات الاستقبال: 8:30-18:00، من الاثنين إلى الجمعة

04 |

محمية ”يالا“ الطبيعية { Yala }

استمتع بواحدة من أجمل رحلات السفاري التي تجمع بين قيادة الجيب ومشاهدة الفيلة والغزلان ومجموعة فريدة من الطيور والقردة والبرمائيات، تجربة مدهشة برفقة مرشد مؤهل.

العنوان: 260 كم جنوب شرق كولومبو،

مدخل1: Katagamuwa، مدخل 2: Palatupana، مدخل 3و 4: Galge

ساعات الاستقبال: 6:00-18:00، بين يونيو وسبتمبر