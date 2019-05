اعتراض طائرة الخطوط السعودية في السودان (فيديو)

View this post on Instagram

مجموعة من المتظاهرين يعترضون طائرة #الخطوط_السعودية في مطار بورتسودان في #السودان في إطار إضراب ينظمه عمال شركة الخدمات بالمطار، وتمكنت الطائرة في النهاية من المغادرة بسلام، فيما أعلنت الخطوط السعودية وقف رحلاتها إلى السودان حتى إشعار آخر نظرًا لإغلاق المطارات، بينما كانت شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى السودان احترازيًا. . #إرم_نيوز #السودان #الخطوط_السعودية #مطار_بورتسودان #السعودية #الحراك_الشعبي #مظاهرات #اعتصام_القيادة_العامة #إضراب #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#sudan #saudiarabia#news