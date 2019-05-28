اعتراض طائرة الخطوط السعودية في السودان (فيديو)

اعترض مضربون سودانيون أمس الإثنين طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، ومنعوها من الإقلاع، لفترة محدودة من مطار ”بورتسودان“ في ولاية البحر الأحمر، لكنّها عادت أدراجها إلى المملكة بسلام.

وقالت تقارير محلية سودانية إن سبب الإضراب واعتراض الطائرة السعودية كان احتجاج بعض الركاب على تأخر أمتعتهم، ما حدا بهم إلى تعدّي ”المنطقه المحظورة“ ومنع الطائرة من المغادرة، قبل أن تحتوي سلطات المطار الموقف وتحلّ المشكلة.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من المحتجّين أمام الطائرة وهي في مدرج المطار، بينما تعلو أصواتهم بالقول إنهم منذ يوم الخميس وهم في انتظار حلّ مشكلتهم، المتمثلة في تأخر ”العفش“ (الأمتعة).

ولاحقا أعلنت الخطوط السعودية وصول الطائرة المذكورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعد مغادرتها مطار بورتسودان.

وأوضحت في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن ”مغادرة الطائرة صادفت تواجد عدد من الأفراد في ساحة المطار، ودخولهم إلى الساحة بطريقة غير نظامية، محاولين عرقلة الحركة في المطار، ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة لساعتين“.

وأكدت الخطوط السعودية في بيانها أن التنسيق جارٍ مع الجهات ذات العلاقة، للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة لدى جميع المطارات في العالم.