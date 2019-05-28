35.4 مليار دولار إنفاق الزائرين للإمارات في 2018

المصدر: ا ف ب

بلغ حجم إنفاق الزائرين للإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 نحو 130 مليار درهم (حوالي 35.4 مليار دولار) مقارنة مع 123.6 مليار درهم عام 2017، وفق دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، ونشرتها اليوم الثلاثاء.

ويحظى قطاع السياحة والسفر بأهمية في برنامج التنمية القصيرة والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وذلك ”فضلًا عمّا بات القطاع يشكله أيضًا من معيار مرجعية للحكومة لتعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط“، وفقًا للدراسة.

وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وذلك وفقًا لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل يصل إلى 4.9% خلال عام 2018، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028.

يذكر أن القطاع السياحي يعد محفزًا للنشاط والنمو للعديد من الأعمال التجارية الأخرى، ومن ضمنها صناعات التجزئة والخدمات، والترفيه والاتصالات والزراعة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.