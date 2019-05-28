بعد إلغاء رحلتين.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم‎

استأنفت مصر، رحلاتها الجوية للخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي في وقت سابق اليوم.

وقالت مصر للطيران في بيان عبر صحفتها بـ“فيسبوك“: ”تم إعادة استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتبارًا من اليوم بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في تمام الساعة 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي“.

والإثنين، أعلنت القاهرة إلغاء رحلتين من مطارها الرئيسي إلى الخرطوم كانت مقررة الثلاثاء ”نظرًا للأحداث الجارية في السودان“.

وجاء قرار شركة مصر للطيران عشية إضراب عام دعت له ”قوى الحرية والتغيير“ السودانية لتنفيذه الثلاثاء والأربعاء.

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، وصل منذ يومين مصر في أول زيارة خارجية له منذ عزل الرئيس عمر البشير لبحث تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية.