أوفر استجمام في سواحل مصر بعيد الفطر

إذا كنت من محبّي الاستجمام والسياحة العائلية الشاطئيّة فلا أجمل من إجازة عيد الفطر للقيام بذلك في وجهة مميزة بتكاليف منخفضة، ضحى الحاج من موقع وتطبيق السفر الشهير ”ويجو“ تطلعنا مجددًا على أجمل الوجهات السّاحلية في مصر لتكونوا على مقربة من سحر البحر وحلاوة أجواء العيد، لا تفوّتوا أحد العناوين التالية للاسترخاء وتجديد طاقاتكم الإيجابيّة قبل موسم الذروة المتزامن مع العطلة الصيفية:

دهب

ذهب أو ”دهب“ باللكنة المصرية، وجهة مثالية للحالمين بالهدوء والاستجمام على أحد أجمل شواطئ البحر الأحمر، اكتسبت اسمها لجمال الرمال في شواطئها الذهبية، تتميز بمناخها المعتدل على مدار العام ويقصدها السياح والمحلّيون لممارسة مختلف الرياضات الشاطئيّة أهمها رياضة الشراع والغوص يستمتعون بكنوز نادرة من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأجمل في العالم. تفقد عروض فنادق دهب على wego واحرص على اختيار أفضل الفنادق بأقل سعر، خاصية البحث على الخريطة ستساعدك في ذلك، وتنصح الحاج باعتماد خيارات المبيت المتوافرة في المنطقة الشمالية من المدينة إذا كنت مهتمًا بفنادق ومنتجعات سياحية فاخرة ومراكز تسوق ومطاعم، أما في القسم الجنوبيّ المسمى بـ“العسلية“ والذي يجسد الحياة البدويّة البسيطة ففيه عدد من المقاهي الشعبية اللطيفة.

شرم الشيخ

على بعد ساعة من دهب تقع شرم الشيخ مدينة السلام مدينة المؤتمرات العالمية، شرم الشيخ هي حلم للباحثين عن وجهة ساحرة تتيح استكشاف البحر الأحمر في أبهى صورة وتقدم مغامرات وأنشطة ترفيهية متنوعة على مسافة قريبة من مركزها السياحي، احتفل بالعيد مع العائلة في واحد من أرقى الفنادق والمنتجعات السياحيّة بميزانية منخفضة، واستمتع بأجمل مناطق التسوّق ومطاعم المأكولات البحرية ولا تفوت الرياضات المائية نهارًا وأروع السهرات العائليّة مساءً.

العين السخنة

تعد العين السخنة وجهة محبّبة للأزواج والعائلات وهواة الصيد على مسافة ساعة ونصف الساعة فقط من القاهرة.

فنادق ومنتجعات العين السخنة الفاخرة تتركز في منطقة ساحل خليج السويس على البحر الأحمر، ما يعني أنك ستحظى بالاستمتاع بجمال شاطئها ذي الرمال البيضاء كما ستتمكن من الانطلاق للاستحمام في إحدى العيون الكبريتية الساخنة ذات الخواص العلاجية العديدة القريبة.

الغردقة

لا غرابة بأن الغردقة إحدى أجمل المدن المصريّة على شاطئ البحر الأحمر، فهذه الحوريّة المدهشة غنية بمجموعة من أغرب الشعاب المرجانيّة التي سرعان ما اكتسبت شهرة عالمية وباتت تعد أحد أهم مواقع الغوص على الإطلاق. خلال إجازتك في الغردقة ننصحك بإلقاء نظرة على المنتجعات في منطقة سهل حشيش فهي منطقة ساحرة جديرة بالزيارة لتَجربة استجمام فاخرة بأفضل الأسعار، وعمومًا فإن مجموعة من أحدث وأفخم المنتجعات والمرافق السياحيّة تنتظرك في ساحل المدينة.

الإسكندرية

لدى الإسكندرية التي تشتهر بمعالمها التاريخية ومكتبتها ومتنزهاتها، أكثر من مجرد مرافق سياحية تقليدية، فهي تتيح لزوارها تجربة استجمام خاصة على ساحل البحر المتوسط وفي حين تتنوع فيها خيارات المبيت لتناسب كل ذوق وجيب، توصي الحاج بالنزول في الفنادق أو الشقق التي تبقيك على مقربة من الشاطئ لِيغمرك بحرها الساحر وهواؤها اللطيف بكلّ الحبّ.

مرسى مطروح

عنوان مميز على الطريق الساحلي مثالي لمحبي الاستجمام بعيدًا عن صخب المدن الكبرى، وتحديدًا إلى الغرب من الإسكندرية وشرق الحدود الليبية. مرسى مطروح ذات مقومات سياحية وشهرة تؤهلها لجذب المصطافين للاستمتاع بإقامة فاخرة في أحد منتجعاتها الراقية التي توفر إطلالات مباشرة على شواطئها ذات الرمال البيضاء الناعمة، وهي وجهة محببة للعائلات لما تقدمه من قيمة مقابل أسعار منخفضة ومريحة، كما أن لها واجهتها البحرية الساحرة، وميناءً مميزًا قريبًا من موقع الفنادق.

عيد مبارك، وإجازات مريحة للجيب والقلب!