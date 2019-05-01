1500 رحلة جوية تجارية تعبر دبي يوميًا

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي، الأربعاء، أن الإمارة الطامحة لاستقطاب ملايين الزوار وللتحول إلى محطة نقل وتخزين رئيسية، تشهد متوسط 1500 رحلة جوية تجارية يوميًا.

وقال أهلي، في منتدى مراقبة الحركة الجوية في اليوم الثاني من دورته الـ19: إن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ”ستواصل استثمارها في التكنولوجيا، واستقدام الكفاءات في مجال إدارة الحركة الجوية“.

والأسبوع الماضي، أعلن اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ إمارة دبي في الربع الأول من 2019 قد بلغ 15 مليونًا و350 ألف مسافر.

وأوضح أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ الجوية بلغ 13 مليونًا و598 ألفًا و749 مسافرًا، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين في المنافذ البرية مليونًا و371 ألفًا و251 مسافرًا، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 380 ألف مسافر.

واستقبلت دبي 15.92 مليون زائر في العام 2018، بزيادة قدرها 0.8 % عن العام السابق، بينما تطمح الإمارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض ”اكسبو“، الأكبر في العالم.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وتضمّ الإمارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ”السبع نجوم“.