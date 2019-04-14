احتجاجات ”مفاجئة“ تسبب اضطرابات بحركة الطيران في تونس

أعلنت شركة الخطوط التونسية ، اليوم الأحد، عن اضطرابات في الحركة الجوية، بسبب تحركات احتجاجية ”مفاجئة“، ما أثار حالة من الاحتقان في صفوف المسافرين بالمطارات التونسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها بصدد ”القيام بكل ما في وسعها من أجل تجاوز هذا الوضع في أقرب الآجال“.

وعبرت الشركة التونسية عن اعتذارها عن التعطيل الواقع، وسط حالة من الفوضى والغليان في صفوف المسافرين، الذين تعطلت مصالحهم بسبب الاحتجاجات غير المعلنة، وفق ما رصده موقع ”إرم نيوز“ بمطار تونس قرطاج.

وعبرت النقابات الأساسية لمجمع شركة الخطوط التونسية (نقابات الخدمات الأرضية والتموين والمضيفين والمضيفات والطيارين والفنيين) عن رفضها للمساعي القائمة لتفعيل اتفاقية الأجواء المفتوحة، وطالبوا رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من الضياع والإسراع بتفعيل برنامج إعادة هيكلتها للحفاظ على ديمومتها.

و أعلن المدير العام للخطوط الجوية التونسية، إلياس منكبي، يوم الجمعة الماضي، أن الخطوط تمر بمرحلة حرجة، بسبب الخسائر التي منيت بها، موضحًا أن الخسائر التي تكبدتها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بلغت 45 مليون دينار تونسي (15 مليون دولار).

وأعلنت ”الخطوط التونسية“ مؤخّرًا أنها خسرت نحو 700 ألف دولار، بسبب الإضراب الذي شهدته البلاد في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى المشاكل التي تتخبط فيها الشركة، والتي وصلت حد سرقة أمتعة المسافرين، وذلك في سابقة مدوية لا تزال تثير جدلًا واسعًا في البلاد.